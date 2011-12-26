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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 10:34 BJT

NBA常规赛开战 尼克斯2分险胜绿衫军

2011-12赛季NBA常规赛终於在圣诞日当天回归，首场纽约尼克斯队106-104险胜凯尔特人队，赢得赛季开门红。尼克斯的卡梅隆·安东尼得到全场最高的37分，仅第四节就贡献17分，拉简-朗多得凯尔特人队最高的31分。尼克斯队结束了对凯尔特人队的八连败。路透

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