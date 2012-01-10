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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 18:49 BJT

尼克斯91-87险胜山猫

安东尼最後三分钟狂得8分，全场贡献22分，助纽约尼克斯周一主场91-87险胜夏洛特山猫。下半时尼克斯失去之前的双位数的领先优势，当比分战成82-82平时，安东尼关键时刻突破上篮得分，之後尼克斯巩固住优势，取得三连胜，报了上周三客场输给对手的一箭之仇。路透

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