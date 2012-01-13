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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 15:54 BJT

灰熊力挫尼克斯 终止三连败

孟菲斯灰熊周四94-83挫败纽约尼克斯，终止三连败。当赛场比分10-10持平时，灰熊利用尼克斯塔德迈尔早早陷入犯规麻烦的机会，趁机连续拿下10分，奠定领先基础。上半时结束时尼克斯38-49落後，而球队头号得分手安东尼因脚踝扭伤第三节早早下场，尼克斯再遭重创，最终落败。路透

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