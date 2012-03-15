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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 17:58 BJT

新帅率尼克斯大比分取胜

尼克斯新帅伍德森无需等待已经迎来首场胜利。周三尼克斯在麦迪逊广场花园以121-79的大比分优势完胜波特兰开拓者，结束六连败。“甜瓜”安东尼贡献16分、7次助攻，斯塔德迈尔10投8中，其中多数是灌篮，拿下17分，林书豪上场23分钟有6分、6次助攻入账，但有6次失误。路透

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