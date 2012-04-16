版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 12:04 BJT

三巨头率热火力克尼克斯

周日迈阿密热火93-85击败纽约尼克斯，詹姆斯与韦德联手狂砍57分，其中詹姆斯29分，韦德28分，第四节二人联手帮助热火打出一波12-1的小高潮，从75-79落後局面取得了87-80领先，热火单节42-17打爆尼克斯。安东尼为尼克斯独揽42分，但一人孤掌难鸣。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐