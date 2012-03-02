林书豪两双表现 尼克斯逆转胜骑士

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约2月29日电（记者 Larry Fine）---林书豪周三得到另一位控球後卫巴朗·戴维斯的援手，新近板凳深度猛增的纽约尼克斯主场120-103战胜克里夫兰骑士。
尼克斯第二节一度落後骑士17分，半场结束时差距缩小至12分，之後替补球员开始发力，助尼克斯逆转取胜，战绩提升至18胜18负。
林书豪说道：“我认为我们的第二梯队球员表现非常出色，戴维斯与诺瓦克。我们一直再说板凳深度问题，今晚我们显然可以看到球队深度已经成为我们的优势。”
林书豪本场比赛贡献19分、13次助攻，有1次失误，而最近伤病回归的戴维斯贡献8次助攻，零失误，且帮助带动了球队的反攻。
而三分球投手诺瓦克在尼克斯下半时的反攻中贡献5个三分球，上场18分钟斩获17分。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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