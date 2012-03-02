林书豪两双表现 尼克斯逆转胜骑士

2月29日林书豪与安东尼在比赛中。 REUTERS/Ray Stubblebine

路透纽约2月29日电（记者 Larry Fine）---林书豪周三得到另一位控球後卫巴朗·戴维斯的援手，新近板凳深度猛增的纽约尼克斯主场120-103战胜克里夫兰骑士。

尼克斯第二节一度落後骑士17分，半场结束时差距缩小至12分，之後替补球员开始发力，助尼克斯逆转取胜，战绩提升至18胜18负。

林书豪说道：“我认为我们的第二梯队球员表现非常出色，戴维斯与诺瓦克。我们一直再说板凳深度问题，今晚我们显然可以看到球队深度已经成为我们的优势。”

林书豪本场比赛贡献19分、13次助攻，有1次失误，而最近伤病回归的戴维斯贡献8次助攻，零失误，且帮助带动了球队的反攻。

而三分球投手诺瓦克在尼克斯下半时的反攻中贡献5个三分球，上场18分钟斩获17分。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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