林书豪率尼克斯擒卫冕冠军小牛

图为2012年2月19日尼克斯主场胜达拉斯小牛后尼克斯控卫林书豪的反应。 REUTERS/Adam Hunger

路透纽约2月19日电（记者 Larry Fine）---周日在麦迪逊广场花园观众雷鸣般的欢呼声中，林书豪率领纽约尼克斯104-97胜NBA卫冕冠军达拉斯小牛，终结小牛六连胜，三分球成为尼克斯的制胜利器。

诺瓦克贡献了尼克斯第四节前15分中的14分，包括四个三分球，林书豪尾声投篮命中，他全场共得28分，排名全队最高，并贡献14次助攻，诺维茨基拿下全场最高的34分，但未能挽救小牛。

小牛教练卡莱尔也成了23岁林书豪的球迷，他评价林书豪道：“他打得非常棒，功劳是他的，打得太棒了。”

达拉斯小牛队本赛季的成绩滑至20胜12负。本场比赛双方力量胶着，两队轮番控制比赛，最终尼克斯以胜利收场。

首节刚加入尼克斯的JR-史密斯表现出色。他在NBA停摆期间效力中国CBA赛场。

周六抵达纽约的史密斯第一节中间开始上场，命中三个三分球，并为林书豪助攻一次三分球得分，携手率尼克斯打出了一波17-0的进攻潮，将比分从13-18的落後改写为30-18领先。

随後诺维茨基率小牛在第二节开始反击，打出了14-2的反击波，比分追平为34-34。

第四节诺瓦克三分狂潮後，小牛再次反弹，但林书豪以一个三分球平静局势，将两分领先优势扩大为五分，变成98-93，令尼克斯在最後两分钟有一定的喘息空间。

“他们显然是一个防卫强大的球队，一支全能球队，防守不强没法赢冠军，”林书豪说道，“但是我们的球打得很好，很多人今晚都做了贡献。全面开花，每个人都有功劳。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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