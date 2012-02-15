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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 15日 星期三 17:23 BJT

林书豪绝杀 尼克斯逆转猛龙

“林书豪”风潮周二以冬季暴风雪的势头直冲加拿大。两支弱队间的比赛本来无甚看头，但一周之间从无名候补升为NBA超新星的林书豪让纽约尼克斯客场对多伦多猛龙的比赛门票炙手可热，最终尼克斯90-87逆转取胜，林书豪终场前0.5秒三分绝杀，他全场贡献27分，11次助攻。路透

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