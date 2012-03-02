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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 10:42 BJT

林书豪两双表现 尼克斯逆转胜骑士

林书豪周三得到另一位控球後卫巴朗·戴维斯的援手，新近板凳深度猛增的纽约尼克斯主场120-103战胜克里夫兰骑士。尼克斯第二节一度落後骑士17分，半场结束时差距缩小至12分，之後替补球员开始发力，尼克斯战绩提升至18胜18负。林书豪本场比赛贡献19分、13次助攻，有1次失误。路透

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