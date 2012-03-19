林书豪在新战术中更侧重组织 “林来疯”或宣告落幕

路透纽约3月16日电--众人熟悉的“林来疯”或已告落幕，但周五在林书豪在麦迪逊花园广场仍然虎虎生威，在新帅伍德森的带领下，尼克斯已经轻松两连胜。

《纽约邮报》背页把“林来疯”写在了墓碑上，用来标志德·安东尼时代林书豪自由进攻的终结。

而有关他再度沦为默默无闻的报导难免言过其实，在尼克斯115-100战胜印第安纳步行者一役中，他贡献13分、5次助攻，有3次失误。

本场胜利让尼克斯（20胜24负）暂时守住了八强也是最後一个东部季後赛的席位。

林书豪在球队击败步行者後说道：“我们的精力和劲头更高，後防而言，我们打得更加卖力、更加团结。”

新帅伍德森表示，尼克斯的进攻将更为倚重安东尼和斯塔德迈尔等得分手。

尼克斯换帅後，林书豪被分配的更低调的组织职能，而周五他的发挥也较为节制，同时还贡献出了非常具有创造力的控球组织表现。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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