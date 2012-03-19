林书豪赛场仍虎虎生威

众人熟悉的“林来疯”或已告落幕，但周五在林书豪在麦迪逊花园广场仍然虎虎生威，在新帅伍德森的带领下，尼克斯已经轻松两连胜。有关他再度沦为默默无闻的报导难免言过其实，在尼克斯115-100战胜印第安纳步行者一役中，他贡献13分、5次助攻，有3次失误。路透