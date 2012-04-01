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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:21 BJT

林书豪因伤将缺赛至少6周

纽约尼克斯控卫林书豪因膝盖半月板撕裂，将缺席接下来六周的比赛，这位亚裔球星的本赛季可能就此结束。据NBA官网，尼克斯称，林书豪左膝的伤病需要手术才能修复。上月林书豪从无名小辈脱颖而出，本赛季出战35场比赛场均有14.6分、6.1次助攻入账，引发全球“林来疯”热潮。路透

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