林书豪告别尼克斯加盟火箭

周二当地时间深夜，纽约尼克斯宣布放弃匹配休斯顿火箭为林书豪开出的三年2510万美元的合同。23岁的林书豪随後在推特上对球队和纽约球迷表示感谢，称过去的一年可能是他生命中最好的一年，并对即将回到休斯顿火箭表示期待。此前尼克斯曾表示愿意匹配任何球队为林书豪开出的价码。