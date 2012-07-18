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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 16:52 BJT

林书豪告别尼克斯加盟火箭

周二当地时间深夜，纽约尼克斯宣布放弃匹配休斯顿火箭为林书豪开出的三年2510万美元的合同。23岁的林书豪随後在推特上对球队和纽约球迷表示感谢，称过去的一年可能是他生命中最好的一年，并对即将回到休斯顿火箭表示期待。此前尼克斯曾表示愿意匹配任何球队为林书豪开出的价码。

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