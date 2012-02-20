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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 10:25 BJT

林书豪率尼克斯擒卫冕冠军小牛

周日在麦迪逊广场花园观众雷鸣般的欢呼声中，林书豪率领纽约尼克斯104-97胜NBA卫冕冠军达拉斯小牛，终结小牛六连胜，三分球成为尼克斯的制胜利器。诺瓦克包办尼克斯第四节前15分中的14分，包括四个三分球，林书豪尾声投篮命中，他全场共得28分，排名全队最高，并贡献14次助攻。路透

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