名宿称安东尼与林书豪可联手作战

名宿“黑珍珠”厄尔·门罗认为，有了林书豪，纽约尼克斯终於找到了球队所需的控球领袖，且以他个人独特角度预计，得分手安东尼伤病回归後与球队的融合不会有问题。门罗是篮球名人堂成员与尼克斯1973年夺冠球队球员之一。他对控卫林书豪的出现非常惊喜，认为他前途光明。路透