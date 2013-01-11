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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 13:42 BJT

尼克斯76-81负步行者

当地时间周四纽约尼克斯客场76-81负于印第安纳步行者，安东尼由于在上场比赛中与加内特发生冲突被禁赛未能出场，J.R.史密斯贡献全场最高25分6次助攻，钱德勒12分15个篮板3次盖帽，基德8分，步行者阵营保罗乔治贡献24分11个篮板5次助攻6次抢断。路透
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