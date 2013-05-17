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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 14:47 BJT

尼克斯85-75胜步行者免遭淘汰

周四NBA东部半决赛纽约尼克斯主场85-75胜印第安纳步行者，扳回一场将比分追至2-3，免遭淘汰。本赛季常规赛得分王安东尼为尼克斯拿下28分，费尔顿12分，替补上场的J.R.史密斯与科普兰德各贡献13分。步行者阵营得分后卫希尔因脑震荡未能上场，保罗·乔治领衔拿下23分。路透
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