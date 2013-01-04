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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 13:57 BJT

尼克斯终结马刺7连胜

当地时间周四纽约尼克斯100-83主场大胜圣安东尼奥马刺，终结后者七连胜。安东尼全场最高23分另8个篮板，史密斯20分5个篮板，替补球员诺瓦克表现抢眼，上场22分钟三分球7投5中砍下15分，斯塔德迈尔10分；马刺阵营邓肯11分6个篮板，帕克11分6次助攻。路透

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