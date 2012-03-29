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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 11:48 BJT

尼克斯宣布小斯伤停2-4周

纽约尼克斯队周三宣布，前锋斯塔德迈尔腰部椎间盘突出接受治疗，可能因此缺阵两到四周，治疗後他应可在常规赛结束前回归首发。尼克斯声明称：“医生们认为，他已经接受非手术治疗与康复。”目前尼克斯正在奋力拼杀，争取NBA季後赛东部最後一个席位。路透

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