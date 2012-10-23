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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 13:32 BJT

斯塔德迈尔将伤缺尼克斯首场常规赛

纽约尼克斯周日称，斯塔德迈尔(Amar'e Stoudemire)由於左膝在本月早些时候受伤，将伤停2-3周，届时将缺席NBA新赛季常规赛与布鲁克林篮网的首场比赛。29岁的斯塔德迈尔曾六度入选全明星阵容，但一直饱受伤病困扰，其左膝早在2005年接受过手术。路透

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