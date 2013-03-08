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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:34 BJT

雷霆一分险胜尼克斯

周四上演的一场NBA重量级较量中，俄克拉荷马雷霆客场95-94惊险击败纽约尼克斯。杜兰特砍下队中最高的34分，其中包括包办本队最后六分，助雷霆(45胜16负)最近七战取得六胜。代替安东尼出阵的J.R.史密斯轰下全场最高的36分，但他的压哨跳投碰到篮筐弹出，未能扭转乾坤。路透
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