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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:50 BJT

尼克斯主场险胜森林狼

当地时间周日纽约尼克斯主场94-91险胜明尼苏达森林狼，安东尼砍下全场最高的33分7个篮板，其中第四节砍下19分，钱德勒16分9个篮板，费尔顿15分，替补上场的史密斯19分7次助攻，森林狼阵营佩科维奇21分17个篮板，另有四人得分上双；而在另一赛场上布鲁克林篮网主场95-92胜费城76人。路透

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