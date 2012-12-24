尼克斯主场险胜森林狼

当地时间周日纽约尼克斯主场94-91险胜明尼苏达森林狼，安东尼砍下全场最高的33分7个篮板，其中第四节砍下19分，钱德勒16分9个篮板，费尔顿15分，替补上场的史密斯19分7次助攻，森林狼阵营佩科维奇21分17个篮板，另有四人得分上双；而在另一赛场上布鲁克林篮网主场95-92胜费城76人。路透