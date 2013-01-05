科比终于注册Twitter帐号

洛杉矶湖人头号球星科比·布莱恩特周五终于在社交网站Twitter上注册个人帐号，而在其注册个人帐号的5个小时之内迅速吸引了将近30万粉丝。曾14次入选全明星阵容的科比是Facebook的经常性用户，在谈到Twitter时他表示“这是与球迷沟通，并得到他们反馈的最好的方式。”路透