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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 13:20 BJT

科比42分湖人负骑士遭三连败

当地时间周二洛杉矶湖人客场94-100不敌克利夫兰骑士，遭遇三连败。科比42分5个篮板，霍华德19分20个篮板，骑士阵营欧文、迈尔斯、瓦莱乔三人得分均超过20分；另外，纽约尼克斯客场100-97胜布鲁克林篮网，安东尼砍下全场最高45分，基德贡献18分6个篮板6次助攻。路透

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