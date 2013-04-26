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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:20 BJT

湖人再受打击 布莱克伤停纳什存疑

自科比伤停接受手术后，洛杉矶湖人再折损一员大将，史蒂夫·布莱克由于右腿受伤，周四宣布将无限期停赛。除布莱克外，纳什亦可能无法在周五与圣安东尼奥马刺的比赛中上场，若湖人周五再输球，马刺将获得赛点。科比术后恢复或将长达9个月。路透
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