版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 10:45 BJT

科比右腕韧带撕裂

洛杉矶湖人巨星科比·布莱恩特周一在季前赛对阵洛杉矶快船队时不慎右腕韧带撕裂，不再参加周三湖人再战快船的比赛，但是否会参加周日湖人对阵芝加哥公牛的常规赛揭幕战尚不确定。目前33岁的科比上赛季场均有25.3分、4.7次助攻、5.3次篮板入账。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐