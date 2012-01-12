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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 18:33 BJT

科比狂砍48分 湖人三连胜

科比周二再显神威，以全场独揽48分的战绩率洛杉矶湖人主场99-83击败菲尼克斯太阳。科比凭借一系列精彩跳投与大力灌篮，创下新赛季单场最高得分48分，帮助湖人取得三连胜。33岁的科比全场31投18中，几乎贡献全队近半数的得分。路透

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