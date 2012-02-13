版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 18:38 BJT

科比神勇 湖人险胜猛龙

尽管林书豪近期突然成为媒体关注热点，但全明星後卫科比再次证明了自己的风头无人能及，周日由於他在比赛尾声多次神勇表现，其中包括比赛还剩下不足四秒时，科比命中制胜一投，洛杉矶湖人最终94-92胜多伦多猛龙。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐