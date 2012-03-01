洛杉矶湖人队周三宣布，後卫科比在全明星赛中鼻骨骨折，且有脑震荡，但自周二起脑震荡症状已经消失。湖人在Twitter上称，科比周三看了神经科专家，通过了一系列的测试，另外他还在篮球场上进行了二对二的训练，但周三出战湖人对森林狼一役前还要咨询神经科医生。路透