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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 23日 星期五 14:31 BJT

科比右肩肩袖撕裂

洛杉矶湖人周四宣布，核磁共振检查显示科比右肩肩袖肌腱撕裂。科比周三在对阵新奥尔良鹈鹕的比赛中扣篮时右肩受伤，湖人称他周四稍晚将回到洛杉矶，周五接受队医检查。当被问到科比是否将缺席本赛季余下全部赛事时，湖人主帅斯科特称主要考虑科比的感受。路透
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