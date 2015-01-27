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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 27日 星期二 15:17 BJT

科比右肩将接受手术

洛杉矶湖人周一宣布，科比因右肩肩袖肌撕裂，同意接受手术，本赛季能否重返赛场存疑。曾率湖人五夺NBA总冠军的科比将在周三接受手术，湖人声明称手术后将宣布其复出时间表。36岁的科比本赛季前半段出赛35场比赛中场均贡献22.3分，但湖人目前战绩仅为12胜33负。路透
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