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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 14:31 BJT

科比接受手术将休战九个月

洛杉矶湖人宣布，科比接受右肩肌腱手术后将休战九个月，本赛季提前报销。湖人在声明中表示，科比接受了两个小时的手术。执行手术的艾拉特拉克医生表示：“我预期科比会痊愈，如果一切顺利，他会赶上下赛季开局赛事。”科比2013年与湖人签下续下两年共计4850万美元合约，至下赛季末结束。路透
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