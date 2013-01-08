湖人雪上加霜 霍华德加索尔伤停

本赛季状态低迷的洛杉矶湖人再遭打击，霍华德与保罗加索尔由于受伤而休战，具体时间不详。霍华德在周日与掘金的比赛中右肩伤势恶化，而加索尔亦在当日比赛中遭肘击出现脑震荡症状。湖人本赛季迄今战绩仅为15胜18负，内线大将的缺阵料将给湖人军团带来更沉重打击。路透