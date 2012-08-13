奥兰多魔术与丹佛掘金、费城76人和洛杉矶湖人的四队交易中，德怀特·霍华德被交易至湖人。随後科比兴奋地在Facebook上写道：“看来超人(霍华德)已经找到家了。”霍华德的加盟将使拥有科比、保罗加索尔、纳什等球星的洛杉矶湖人重返联盟顶尖球队的地位。