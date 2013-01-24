版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 14:52 BJT

霍华德受伤 湖人再输球

洛杉矶湖人周三延续了本赛季的颓势，客场93-106输给孟菲斯灰熊，而中锋霍华德肩部伤势加重，令湖人雪上加霜。霍华德因伤在第二节下场，之后只能在替补席眼看着球队输掉比赛，他全场只得到两分和两个篮板。湖人主帅德安东尼称霍华德肩部再度受伤，目前尚不清楚有多严重。湖人本赛季迄今战绩为17胜25负。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐