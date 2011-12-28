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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 28日 星期三 10:35 BJT

湖人遇9年来首次开季两连败

洛杉矶湖人霉运继续。周一客场91-100不敌萨克拉门托国王，遭遇九年来最差开局，自2002年以来吞下开季两连败。继圣诞日比赛第四节对阵芝加哥公牛的全面溃败後，湖人此役完全被国王压制。国王的马库斯-索顿得27分，其中第四节一节砍下12分，湖人队科比·布莱恩特得29分。路透

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