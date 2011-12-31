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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 10:51 BJT

科比发威 湖人获两连胜

尽管科比右腕有伤，但并未妨碍这位全明星後卫率领洛杉矶湖人周四主场99-82击败纽约尼克斯。第三节科比尤其出色，一人拿下13分，全场贡献28分，另外第四节贡献两次关键助攻，助湖人在两连败开季後取得两连胜。路透

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