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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:14 BJT

湖人屠山猫 科比早早建功

洛杉矶湖人队周二以106-73轻松胜夏洛特山猫队，科比·布莱恩特迅速进入状态早早建功，使他在比赛末尾获休息机会。科比第一节即砍下18分，上半时结束前已获得全场最高的24分，湖人此时已大幅领先山猫队，科比没有参加第四节比赛。路透

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