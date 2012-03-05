版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 16:52 BJT

“面具侠”科比率湖人胜热火

科比周日在斯台普斯中心为鼻骨骨折复仇，以全场最高的33分率洛杉矶湖人主场93-83胜迈阿密热火。上周末全明星赛中科比因热火韦德犯规遭遇鼻骨骨折，并伴有脑震荡。本场戴面具出战的科比早早爆发，第一节就拿下18分，第四节末尾连砍6分。詹姆斯赛後说：“他(科比)是伟大的得分手。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐