洛杉矶湖人周二经过两个加时，以116-111险胜孟菲斯灰熊，迎来三连胜。科比与拜纳姆的组合继续闪耀赛场。身高2米13的拜纳姆拿下全场最高的37分，另有16个篮板，科比则有34分、9个篮板与5次助攻入账。目前湖人(26胜16负)在西区排名第三。路透