科比缺阵 马刺屠湖人

周二NBA常规赛一役中，圣安东尼奥马刺队客场成功复仇，以112-91大胜洛杉矶湖人队。上周三以14分差距而失利的是西区领头羊马刺，但本场比赛随着科比·布莱恩特因伤病再次缺赛，马刺让湖人尝同样苦果。托尼·帕克得29分和13次助攻，蒂姆·邓肯得19分和8个篮板。路透