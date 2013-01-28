湖人复苏主场105-96胜雷霆

本赛季持续低迷的洛杉矶湖人周日主场复苏，以105-96击败西部排名第二的俄克拉荷马雷霆。科比21分9个篮板送出全场最多的14个助攻，另有纳什、慈世平、克拉克、加索尔、贾米森5人得分上双，霍华德8分10个篮板；雷霆阵营杜兰特砍下全场最高35分，威斯布鲁克17分9个篮板13次助攻。路透