湖人引进中锋卡曼代替霍华德

洛杉矶湖人迅速采取行动，周一与自由身的中锋卡曼达成协议，弥补霍华德留下的空白。当地媒体报道称，当自由球员签约窗口开启，31岁的卡曼将与湖人签下一年合约，价值约320万美元。卡曼之前在NBA征战10个赛季，场均贡献11.8分和8个篮板，过去一个赛季他是效力于达拉斯小牛。图为卡曼(左)昔日对抗科比。路透