科比NBA退役赛60分导演大逆转 结束20年辉煌生涯

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透4月13日（记者 Mark Lamport-Stokes） - 在结束20年NBA职业生涯的退役赛前，科比·布莱恩特被称为继“魔术师”约翰逊之后最伟大的洛杉矶湖人球员。
18次入围NBA全明星阵容的科比周三狂砍60分，率湖人以101-96逆转击败犹他爵士，完成这场万众瞩目的退役告别赛。湖人为他播放了大段视频向他致敬，然后“魔术师”约翰逊走到球场中央。
“我们在这里向伟大致敬，”与科比一样赢得过五枚NBA总冠军戒指的约翰逊表示。“20年，非常棒。20年来，科比从来没有应付比赛，他从来没有应付我们。”
“他带伤出战，奋战到底，他的职业生涯为我们带来了五面总冠军锦旗。”
全场响起山呼海啸般的欢呼，湖人球迷对科比予以了巨大的肯定。
“过去20年，这个人（科比）是洛杉矶最出名、最伟大的名人，”约翰逊说。“他不仅是一位伟大的、不可思议的体坛偶像，他还是穿过湖人球衣的最伟大的球员。”
“所以我们应该向已逝的、伟大的（湖人前老板）杰瑞·巴斯致敬，感谢他交易来了这位球员（科比）。”
科比全场50投22中，共拿下60分，率领湖人从一度落后15分实现大逆转，当他在球场中央向球迷致敬时，又受到全场球迷雷鸣般的欢呼。
“我不敢相信20年就这么快过去了，”他说，肩上搭着一条毛巾。“太疯狂了，（20年）与你们和我们的队友一起站在同一个球场，太疯狂了。”
“我只想说感谢你们这些年来的全力支持，这些年给我的激励。实在难以置信。我不敢相信这一切即将结束，”然后（代表湖人球衣颜色的）金色和紫色碎纸从体育馆天花板上开始落下。
科比退役赛的球票也是一票难求，黄牛市场价格从700美元到1万美元不等。
据eBay旗下的美国第一大网上球票转让网站Stubhub称，周三科比退役赛球票最高转让纪录为2.75万美元。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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