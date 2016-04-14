科比NBA退役赛60分导演大逆转 结束20年辉煌生涯

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mark Lamport-Stokes
路透4月13日 - 在结束20年NBA职业生涯的退役赛前，科比·布莱恩特被称为继“魔术师”约翰逊之后最伟大的洛杉矶湖人球员。
18次入围NBA全明星阵容的科比周三狂砍60分，率湖人以101-96逆转击败犹他爵士，完成这场万众瞩目的退役告别赛。湖人为他播放了大段视频向他致敬，然后“魔术师”约翰逊走到球场中央。
“我们在这里向伟大致敬，”与科比一样赢得过五枚NBA总冠军戒指的约翰逊表示。“20年，非常棒。20年来，科比从来没有应付比赛，他从来没有应付我们。”
“他带伤出战，奋战到底，他的职业生涯为我们带来了五面总冠军锦旗。”
全场响起山呼海啸般的欢呼，湖人球迷对科比予以了巨大的肯定。
“过去20年，这个人（科比）是洛杉矶最出名、最伟大的名人，”约翰逊说。“他不仅是一位伟大的、不可思议的体坛偶像，他还是穿过湖人球衣的最伟大的球员。”
“所以我们应该向已逝的、伟大的（湖人前老板）杰瑞·巴斯致敬，感谢他交易来了这位球员（科比）。”
科比全场50投22中，共拿下60分，率领湖人从一度落后15分实现大逆转，当他在球场中央向球迷致敬时，又受到全场球迷雷鸣般的欢呼。
“我不敢相信20年就这么快过去了，”他说，肩上搭着一条毛巾。“太疯狂了，（20年）与你们和我们的队友一起站在同一个球场，太疯狂了。”
“我只想说感谢你们这些年来的全力支持，这些年给我的激励。实在难以置信。我不敢相信这一切即将结束，”然后（代表湖人球衣颜色的）金色和紫色碎纸从体育馆天花板上开始落下。
科比退役赛的球票也是一票难求，黄牛市场价格从700美元到1万美元不等。
据eBay旗下的美国第一大网上球票转让网站Stubhub称，周三科比退役赛球票最高转让纪录为2.75万美元。(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
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