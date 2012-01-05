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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 17:31 BJT

科比爆发 湖人胜火箭

科比·布莱恩特周二找回状态，砍下全场最高的37分，外加8个篮板6次助攻，带领洛杉矶湖人队主场以108-99战胜休斯顿火箭。科比队友的表现也不错，拜纳姆贡献21分、22个篮板。湖人在最近五场比赛中第四次胜出。路透

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