版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 14:57 BJT

湖人主场111-106黄蜂 迎三连胜

当地时间周二洛杉矶湖人111-106主场击败新奥尔良黄蜂，迎三连胜。第四节进行到一半时湖人98-80本已牢牢领先，随后黄蜂打出16-2险些逆转。科比送出11次助攻，霍华德贡献24分5次抢断，克拉克20分12个篮板；黄蜂阵营戈登25分，戴维斯、洛佩斯、瓦斯奎斯、安德森得分上双。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐