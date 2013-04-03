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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:45 BJT

湖人101-81大胜小牛

洛杉矶湖人周二101-81大胜达拉斯小牛，战绩追平犹他爵士。湖人七名上场球员中四人得分上双，科比贡献23分、11篮板和11次助攻的三双表现，霍华德拿到24分和12篮板。诺维茨基仅为小牛拿到11分，全场13投仅有4中。小牛目前落后湖人和爵士两场半胜差。路透
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