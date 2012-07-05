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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 15:04 BJT

纳什转会湖人

菲尼克斯太阳前全明星控卫纳什将通过交易加盟洛杉矶湖人，届时这位38岁的控球後卫将与科比联手，角逐渴望已久的总冠军荣耀。作为交换，湖人将给太阳让出2013年到2015年共四个选秀权。据报导，纳什与湖人三年合约价值约2,700万美元。路透

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