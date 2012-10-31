科比常规赛首赛出场可能性85% 格兰杰无限期休战

由於右脚受伤已休养8天的科比表示，自己在湖人本赛季揭幕战上场的可能性为85%。湖人将於周二迎来与达拉斯小牛的常规赛首场比赛，科比在上周湖人与萨克拉门托国王的季前赛比赛中被踢中右脚而受伤；另外，印第安纳步行者核心投手丹尼·格兰杰由於左膝伤势将“无限期”休战。路透